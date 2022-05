Ein 15-Jähriger ist am Dienstag laut Polizei von zwei Jugendlichen geschlagen und mit einer Machete bedroht worden. Er war gegen 13.40 Uhr in der Paul-Ehrlich-Straße (Hemshof) unterwegs, als er von den Tätern abgepasst wurde. Beide waren mit Rollern unterwegs. Einer der Jugendlichen schlug dem 15-Jährigen direkt ins Gesicht und stieß ihn zu Boden. Der andere Angreifer zog eine Machete hervor und bedrohte ihn. Im Anschluss flüchteten die beiden Rollerfahrer. Durch den Angriff zog sich der 15-Jährige Prellungen und Schürfwunden zu. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.