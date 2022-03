Zwei Jugendliche haben am Samstag einen 15-Jährigen im Walzmühl-Center überfallen, um an dessen Turnschuhe zu kommen. Laut Polizeibericht sprach das Duo den Jungen gegen 16.45 Uhr an. Die beiden Jugendlichen bedrohten den 15-Jährigen mit einem Tierabwehrspray und einem Taschenmesser. Der Junge musste seine Schuhe (Modell Nike Air Max Plus) ausziehen. Einer der Täter zog sie gleich an und ließ seine alten Schuhe zurück. Das Duo flüchtete dann auf einem E-Roller in Richtung Mannheim. Einer der Tatverdächtigen hat schwarze lange Haare, die mit Gel zurückgekämmt waren. Er trug eine schwarze Jacke und helle Jeans. Sein Begleiter hat lockiges dunkles Haar, er trug einen schwarzer Kapuzenpulli, darüber eine weiße Jacke sowie schwarze Jeans. Hinweise zu dem Raub und den Tätern an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.