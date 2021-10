Einem 15-Jährigen sind laut Polizei am späten Samstag in Oggersheim um 21.45 Uhr von einem etwa Gleichaltrigen die Jacke und die Schuhe abgenommen worden. Der Täter drohte dem Opfer Gewalt an, falls es die Polizei verständigen würde. Aus Angst übergab der Jugendliche die Kleidungsstücke, mit denen sich der Täter entfernte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 0621 963-2222 zu melden.