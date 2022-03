Ein Mann und eine Frau haben am Mittwochnachmittag eine 15-Jährige in einem Linienbus bedroht, gestoßen und ihr eine Ohrfeige verpasst. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Jugendliche um 13.45 Uhr an der Haltestelle Marien-Krankenhaus (Gartenstadt) in den Bus der Linie 75 gestiegen. Sie sei im Bus mit einem Pärchen in Streit geraten, in dessen Verlauf sie der Mann beleidigt habe. Als der Bus bremste, sei das Mädchen gegen den Mann gestoßen. Er habe sie weggestoßen und bedroht. Seine Begleiterin habe der 15-Jährigen mit der flachen Hand auf die Wange geschlagen. Am Berliner Platz verließ die 15-Jährige den Bus und ging zur Polizei. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und hat kurze braune Haare. Er trug eine helle Jacke und eine blaue Jeans mit Zahlen auf dem Bein. Seine Begleiterin ist ebenfalls etwa 30 Jahre alt und hat langes blondes Haar. Sie trug eine schwarze Jacke. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.