Mannheim 15-jährige E-Scooter-Fahrerin und Mitfahrerin werden bei Unfall verletzt

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Eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin und deren Mitfahrerin sind am Montagmittag gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich Dohlengasse/Domstiftstraße in Mannheim bei einer Kollision mit einem BMW leicht verletzt worden. Der 76-jährige BMW-Fahrer wollte von der Dohlengasse nach links in die Domstiftstraße abbiegen, als er die Vorfahrt der von rechts kommenden 15-Jährigen missachtete. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Mädchen zu Boden und wurden leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei suchten sie eigenständig einen Arzt auf.

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