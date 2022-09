Als ein Erfolgsprojekt hat Gabriela Pechstein, Abfallberaterin bei der Stadt Ludwigshafen, am Donnerstagabend im Ortsbeirat Mundenheim die Umweltpatenschaften bezeichnet. Jeder Bürger könne mitmachen und dazu beitragen, dass Müll auf Straßen, Gehwegen und in Grünanlagen beseitigt werde, erläuterte Pechstein. In der ganzen Stadt gebe es mittlerweile 145 Anmeldungen von Gruppen und Einzelpersonen. In allen Stadtteilen gebe es sowohl registrierte Aktivisten, die sich für ein schöneres Stadtbild engagieren, als auch Freiwillige, die ohne Anmeldung gegen wilden Müll vorgehen. Insgesamt seien schon 6775 Abfallsäcke ausgegeben und 4080 befüllte Säcke wieder eingesammelt worden. „Wir wissen das sehr zu schätzen“, meinte die Abfallberaterin. Im Stadtteil Mundenheim gebe es zehn Anmeldungen.

Noch Fragen?



Infos zu den Umweltpatenschaften gibt es im Netz unter www.ludwigshafen.de/umweltpatenschaft sowie unter Telefon 0621 5043455.