60 Kilo hat Michelle Lieser abgenommen. Seit ihrer Kindheit litt sie an Übergewicht – eine Verkettung von Fehldiagnosen, Scham und schleichenden Essstörungen.

„Heute fühle ich mich wohl und vor allem gesund“, sagt Michelle Lieser und lächelt. Man spürt, die 36-Jährige ist mit ihrem Körper im Reinen und glücklich. Michelle Lieser war eigentlich nie unglücklich. Sie hat eine liebevolle Familie, die zu ihr steht, ist verheiratet, hat drei gesunde Kinder und arbeitet im Fitnessstudio „Lieser Fitness“ ihres Vaters in Neuhofen in der Marketing- und Studioorganisation, einem Familienunternehmen. Doch eines bestimmte von Kindesalter an ihr Leben: ihre Körperproportionen. Schon im Grundschulalter sah sie anders aus. Arme, Beine und Hals waren dicker. Das erkannten auch die Ärzte. Untersuchungen ergaben aber keine Diagnosen. Das „verwächst“ sich schon. Michelle Lieser litt darunter.

In der Pubertät probierte sie ihre erste Diät aus – „aus der Bravo“, erzählt sie. Sie wollte auch so einen Körper wie die Popstars in den Jugendzeitschriften. Es folgte eine Crash-Diät nach der anderen. Das Gewicht ging runter und ganz schnell wieder rauf. Mal trainierte sie viel, dann wieder gar nicht. „Ich habe meinen Stoffwechsel und meinen Körper komplett gestresst, und das in der Wachstumsphase“, erzählt sie.

Mit jedem Kind mehr Kilos

Mit 18 Jahren wollte sie das nicht mehr hinnehmen und bestand auf einem umfassenden Bluttest. „Es wurde Hashimoto diagnostiziert“, erzählt sie, eine Autoimmunkrankheit, die eine Schilddrüsenunterfunktion verursacht. Die Symptome können unter anderem Müdigkeit, Schlappheit oder Muskelschmerzen sein. Damit einher geht oft eine Gewichtszunahme. „Ich bekam Medikamente, aber lange Zeit nicht richtig eingestellt“, erzählt sie.

Mit jeder Schwangerschaft kletterten die Pfunde immer weiter nach oben. „Obwohl ich bei jeder Schwangerschaft fast durchweg unter Übelkeit und Erbrechen litt, zeitweise kaum etwas essen konnte, nahm ich 25 Kilo zu“, berichtet sie. Ihre damalige Gynäkologin glaubte ihr nicht. „Sie beauftragte meinen Mann, mich zu beobachten und ihr zu berichten“, erzählt sie. Diese Art der Erniedrigung habe sie auch bei anderen Ärzten erlebt: „Einfach mal weniger fressen“, sollen die Worte eines Allgemeinmediziners gewesen sein. „Ein HNO-Arzt sagte mir, er könnte mich vor lauter Fett im Hals nicht untersuchen.“ Und ein Ernährungsberater, an den sie sich vertrauensvoll gewandt hatte, meinte, wenn sie nicht bald abnehmen würde, würde ihr Mann sie verlassen.

Heute fühlt sich Michelle Lieser fit und gesund. Foto: Lieser/oho

Zum Glück hat Michelle Lieser solche Demütigungen nie in ihrem Umfeld erfahren. „Aber natürlich habe ich mich für mein Körpergewicht geschämt“, gibt sie zu. Sie war gefangen in einer Spirale aus Essstörungen und fehlender Motivation. Essen war ständig in ihrem Kopf. „Es ist, als würde die Salami im Kühlschrank mit dir reden“, beschreibt sie dieses Gefühl, das wie eine Sucht ist. Und als Tochter eines Fitnessstudio-Inhabers fühlte sie sich „wie die vegane Tochter eines Metzgers“. Sie hatte das Fitnessstudio vor der Nase. „Ich habe mich aber nicht getraut, zu trainieren. Ich dachte, alle würden mich anstarren“, erzählt sie.

Neue Ärztin, neues Glück

Zu ihrem Übergewicht wurden 2016 die Krankheiten Lipödem und Lymphödem diagnostiziert. Letzteres ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Bindegewebes, mit der Folge, dass die Weichteile anschwellen. Ein Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung. Die Patienten haben Druckschmerzen, und die Gliedmaßen sind proportional dicker als der Rest des Körpers. Eine vollständige Heilung gibt es nicht. „Letztlich helfe nur eine Fettabsaugung, aber das wollte ich nicht“, sagt sie. Der Leidensweg ging weiter. Sie hatte Schmerzen in den Beinen, konnte kaum mit ihren Kindern Schritt halten und erst recht keine längeren Strecken laufen.

So konnte es nicht weitergehen. Für 2023 nahm sie sich am Silvesterabend vor, noch einmal einen Anlauf zu starten. „Ich probierte es mit Intervall-Fasten und entzündungshemmender, proteinreicher Ernährung.“ Vier Monate habe sie sich regelrecht kasteit. Der Erfolg: vier Kilo. Michelle Lieser war verzweifelt.

Doch das Glück war ihr gewogen – mit ihrer neuen Hausärztin. „Das erste Mal wurde ich als Patientin und nicht als Übergewichtige wahrgenommen“, erzählt sie. Kurze Zeit später hatte Michelle Lieser von einer Abnehmspritze gelesen. Ihre Hausärztin war offen dafür, sie dabei ärztlich zu begleiten und die erforderlichen Untersuchungen vor der Anwendung durchzuführen. Das Präparat enthält den Wirkstoff Semaglutid, der hemmt das Sättigungsgefühl und verzögert die Magenentleerung. Es wird bei Adipositas zur Gewichtsreduktion angewandt. Nachdem ihre Ärztin ihr grünes Licht gegeben hatte, entschied sie sich, diesen letzten Versuch zu wagen. Denn: „Eigentlich hatte ich mich innerlich schon damit abgefunden, den Rest meines Lebens übergewichtig zu bleiben.“ Es war die Zeit der Body-Positivity-Bewegung. „Aber ich wusste: 140 Kilo sind nicht gesund!“

Möchte Vorbild sein

Die Spritze zeigte von Tag eins an Wirkung. Die Nebenwirkungen, wie Übelkeit, legten sich bald. „Ich konnte mich nun auf lange Zeit normal und gesund ernähren, ohne rückfällig zu werden.“ Die Pfunde purzelten. „Als ich mein Ziel, 20 Kilo abzunehmen, erreicht hatte, begann ich zu trainieren – und es machte mir immer mehr Spaß.“ Eine große Stütze in der Zeit seien ihre Familie, ihr Mann und ihre beste Freundin gewesen.

Dann war die Zahl auf der Waage zweistellig. Sie blieb dran. Vor einem Jahr setzte sie die Spritze ab, ihren Weg ging sie weiter. Sie ließ sich ihre stark ausgeprägte Rektusdiastase (ein Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln) verschließen und die überschüssige Bauchhaut, etwa 3,6 Kilogramm, entfernen. „Das war noch einmal eine große optische Veränderung“, sagt sie, betont aber auch: „Ich wollte nie die Dünnste und Schönste sein! Ich möchte nur gesund sein! Schließlich bin ich als Mutter auch Vorbild!“ Besonders ihren beiden Töchtern möchte sie das mitgeben. All die medizinischen Eingriffe dienten für sie dazu, ein gesundes Leben zu führen. Und das möchte sie nie mehr hergeben und dafür weiter dranbleiben.