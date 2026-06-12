Sechs Monate lang haben sich 13 Frauen und ein Mann intensiv mit Sterben, Tod und Trauer befasst. Nun begleiten sie als ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter schwerkranke und sterbende Menschen – zu Hause, in Krankenhäusern oder Heimen.

Am Mittwoch haben 13 Frauen und ein Mann ihr Zertifikat als ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter erhalten. Das teilt das evangelische Dekanat Ludwigshafen in einer Pressemeldung mit. Die neuen Hospizbegleiter hätten ein Zeichen gesetzt und viel Energie eingebracht, um Menschen in einer sehr sensiblen Lebensphase zu begleiten, sagt Christine Gundacker, Geschäftsführerin des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes (AHPB) „Lebenswege“.

Sechs Monate dauert die Ausbildung zum zertifizierten ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Das Zertifikat ist bundesweit anerkannt, und die Ausbildung folgt den Vorgaben des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Nach einem zweitägigen Grundseminar im vergangenen November, in dem es um die Säulen der Hospizversorgung und die Struktur der Hospizlandschaft in Ludwigshafen und Umgebung ging, folgte für die 14 Teilnehmer ein Aufbaukurs. In den Räumen des AHPB „Lebenswege“ in Friesenheim lernten sie laut Mitteilung viel über Kommunikation, absolvierten Übungen zu Nähe und Distanz, befassten sich mit eigenen Abschiedserfahrungen und ihrer Biografie sowie mit konkreten Themen rund um Sterben und Tod. Ein Praktikum, ein Ausflug in einen Friedwald und Einblicke in sozial-rechtliche Aspekte und vorsorgende Verfügungen rundeten die Ausbildung ab.

Info

Weitere ehrenamtliche Hospizbegleiter sind willkommen. Die nächste Ausbildung startet am 20. und 21. November. Der AHPB „Lebenswege“ lädt Interessierte am 29. Juli und 1. Oktober zu Infoveranstaltungen ein. Am 22. August und 17. Oktober ist das Lebenswege-Team außerdem auf dem Friesenheimer Wochenmarkt zu finden. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.lebenswege-lu.de.

