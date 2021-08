Der Ludwigshafener Stadtteil Hemshof sorgt weiter für Schlagzeilen: Ein 14-Jähriger ist der Polizei zufolge am Dienstagabend gegen 21 Uhr an der Gräfenauschule überfallen und geschlagen worden. Er wurde leicht verletzt. Der Jugendliche traf vor dem Eingang der Grundschule in der Gräfenaustraße auf zwei ihm bekannte Elf- und Zwölfjährige und auf einen unbekannten etwa zwölfjährigen Jungen mit kurzen blonden Haaren. Der Elfjährige soll den 14-Jährigen aufgefordert haben, ihm Bargeld auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, habe er den 14-Jährigen am Kragen gegriffen und ihm auf die Wange geschlagen. Der 14-Jährige hatte jedoch kein Bargeld bei sich, lediglich ein Feuerzeug. Als der Elfjährige daraufhin das Feuerzeug an sich nahm, entriss es ihm der 14-Jährige wieder und rannte weg. Beim Wegrennen stürzte er und verletzte sich. Der Elfjährige, der Zwölfjährige und der unbekannte Junge flüchteten ebenfalls. Zeugen, die Aussagen zu dem Geschehen machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 melden: Telefon 0621/963-2222.