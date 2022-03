Am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr haben mehrere Anwohner dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau einen Verkehrsunfall in der Donaustraße gemeldet, an dem ein Roller beteiligt sei. Eine Streife des Polizeireviers Neckarau entdeckte zunächst nur den verunfallten Roller vor, der mitten auf der Fahrbahn lag. In einem nahegelegenen Gebüsch trafen die Beamten bald darauf einen 14-Jährigen an, der sich als der Fahrer des Rollers herausstellte. Einen Fahrzeugschlüssel führte er nicht mit sich, auch eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Der 14-Jährige soll ersten Ermittlungen zufolge mit dem Roller umher gefahren und dabei mit einem geparkten Auto kollidiert sein. Infolge des Zusammenstoßes stürzte er und verletzte sich leicht. Am Roller entstand Totalschaden, das Auto wurde nur leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 3500 Euro geschätzt.

Haus des Jugendrechts ermittelt

Der 14-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in eine Kinderklinik gebracht, der Roller sichergestellt, da die Besitzverhältnisse zunächst nicht geklärt werden konnten. Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht verantworten. Zudem ermittelt das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen ihn.