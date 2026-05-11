In Ludwigshafen wird bereits seit dem 5. Mai ein 14-jähriger Junge vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ er an jenem Tag gegen 12 Uhr erlaubterweise eine Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigshafen und kehrte dorthin nicht zurück. Zwischendurch hielt er sich kurz bei einem Verwandten in Ludwigshafen auf, sein weiterer Aufenthalt ist jedoch unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden, deshalb wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Der gesuchte Junge ist 1,50 Meter groß, wiegt 45 Kilogramm, hat dunkle, mittellange Haare und braune Augen und spricht nur gebrochen Deutsch. Die Polizei hat auch ein Bild des Vermissten zur Verfügung gestellt. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wer ihn sieht, behält ihn bitte im Blick und verständigt über den Notruf 110 die Polizei.