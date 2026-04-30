Ein 14-Jähriger hat in Ludwigshafen die Wohnung seines Onkels verlassen und gilt seitdem als vermisst. Nach Angaben der Polizei blieb sein Aufenthaltsort seit der Nacht zu Dienstag unbekannt. Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, auch wenn keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen. Der Jugendliche ist etwa 1,50 Meter groß, wiegt rund 45 Kilogramm, ist schlank, hat mittellange dunkle Haare und braune Augen und spricht gebrochen deutsch. Weitere Informationen und ein Foto stehen auf der Webseite https://s.rlp.de/UQtEoSv. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wer Vermissten sieht, soll diesen im Blick behalten und den Notruf 110 die Polizei verständigen.