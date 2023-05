Ein 14-Jähriger hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf einem Spielplatz am Aubuckel einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil Zeugen meldeten, dass sie den Jungen mit einer womöglich echten Schusswaffe gesehen hatten. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnten die alarmierten Beamten den Jungen vor Ort ausfindig machen. Er habe tatsächlich eine Pistole im Hosenbund stecken gehabt, welche sich erst bei einer genaueren Begutachtung als Spielzeugwaffe entpuppte. Laut Polizei wurde der 14-Jährige nach einem aufklärenden Gespräch an seine Erziehungsberechtigten übergeben.