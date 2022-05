Mit einem gestohlenen Motorroller sind zwei Jugendliche am Samstagabend von der Polizei in einer Kleingartenanlage in Friesenheim erwischt worden. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil die Jugendlichen auf einem Roller ohne Versicherungskennzeichen durch die Gartenanlage gefahren waren. Beamten entdeckten in einer Parzelle zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren mit dem Roller, der nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Laut Polizeibericht gestand der 14-Jährige, den Roller gefahren zu haben. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Der Roller wurde sichergestellt.