Ein 14-Jähriger, der nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu Fuß in der Berliner Straße in der Innenstadt unterwegs war, ist dort von einem ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und mehrfach geschlagen worden. Anschließend habe sich der Täter entfernt. Der 14-Jährige beschreibt den Angreifer als zirka 17 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.