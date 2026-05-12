Ein 14-jähriges Mädchen aus Genf ( Schweiz), dessen letzter bekannter Aufenthaltsort Mannheim war, wird laut Polizei seit dem 9. Mai vermisst. Wie die Beamten mitteilen, entfernte es sich bereits am 8. Mai von seiner Schule in Genf und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. Hinweise ließen darauf schließen, dass sich die 14-Jährige mit einer Person im Raum Köln treffen wollte, die Bundespolizei griff sie jedoch am Hauptbahnhof Mannheim auf. Das Jugendamt brachte sie daraufhin in einer Unterkunft für Kinder und Jugendliche in Mannheim unter, aus der sie jedoch am 9. Mai gegen 11 Uhr flüchtete – seither ist der Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 1,58 Meter groß, etwa 54 Kilogramm schwer, braune, zum Dutt gebundene Haare, trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen und ist mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Jogginghose bekleidet. Die Polizei hat an dieser Stelle auch ein Bild des Mädchens veröffentlicht. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.