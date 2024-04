An der Endhaltestelle in Oggersheim (Raiffeisenstraße) haben sich laut Polizei am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zwei 14-Jährige geprügelt. Eine der beiden Kontrahentinnen wurde dabei leicht verletzt. Sie gab an, von ihrer Rivalin und deren Begleiterin festgehalten, geschlagen und getreten worden zu sein. Dies bestritt die beschuldigte 14-Jährige. Sie berichtete, zu dem Konflikt lediglich dazugekommen zu sein. Für die Körperverletzung sei eine ihr unbekannte Person verantwortlich. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.