Ein 19-Jähriger soll am Montag, 15. August, ein 14-jähriges Mädchen auf einem Spielplatz in der Gartenstadt zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, die den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen. Passanten hatten die Polizei gerufen, nachdem das Mädchen mit Handzeichen um Hilfe gebeten hatte. Eine Streife nahm den 19-Jährigen auf dem Spielplatz in der Tiroler Straße fest, wo er sich mit dem Mädchen aufgehalten hatte. Der junge Mann leistete keinen Widerstand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten. Er wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachtes der Vergewaltigung erließ. Der 19-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt verbracht, wo er derzeit einsitzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Behörden machten den Fall erst eine Woche später bekannt. Nach Polizeiangaben kannten sich Täter und Opfer.

Das Mädchen habe durch das Handzeichen „Signal for Help“ Passanten auf sich aufmerksam machen können, die daraufhin die Polizei alarmierten. Das Handzeichen ermöglicht den Beamten zufolge Opfern von Gewalt die Möglichkeit, heimlich Hilfe zu rufen: Dazu wird die Handfläche geöffnet und der Daumen nach innen angewinkelt. Anschließend werden die restlichen Finger auf den Daumen gelegt, so dass eine Faust entsteht.