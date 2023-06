Eine 14-Jährige ist laut Polizei am Samstag gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall in der Hohenzollernstraße (Nord/Friesenheim) leicht verletzt worden. Sie stieg an der Haltestelle aus der Bahn und stieß mit dem vorbeifahrenden Auto eines 46-Jährigen zusammen. Die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 46-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Straßenbahnverkehr in der Hohenzollernstraße eingestellt.