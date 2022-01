14 Anrufe falscher Polizisten sind der Polizei am Dienstag von Ludwigshafener Senioren gemeldet worden. Die Angerufenen waren zwischen 63 und 95 Jahre alt. Die Anrufer erklärten einem Teil der Senioren, dass in der Umgebung eingebrochen worden und bei den Tätern eine Liste mit ihrem Namen gefunden worden sei. Deshalb sollten sie Geld und Wertsachen zusammensuchen und der Polizei übergeben. Anderen Senioren wurde laut Polizei erzählt, dass in ihrer Straße ein Überfall stattgefunden habe. Auch sie wurden nach Wertsachen oder Geld gefragt.

Betrug erkannt

Es entstand bei niemandem ein Schaden, da ein Teil der Senioren das Telefonat beendete und der andere Teil den Anrufern sagte, dass sie kein Geld und keine Wertgegenstände besitzen würden, woraufhin die Anrufer auflegten. Die Polizei rät: „Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Rufen Sie anschließend Ihre Polizeidienststelle oder die 110 an und erstatten Sie Anzeige.“ Wer bereits Opfer eines Betrugs geworden ist, kann sich an die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter Telefon 0621 963-1154 wenden.