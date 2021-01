Seit über 45 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bitte um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 46: Frau R., 21 Jahre, kam in einer schwierigen Phase zu Donum Vitae. Sie lebte zusammen mit ihrem Freund erst seit kurzer Zeit in Ludwigshafen und war ungeplant schwanger geworden. Sie wollte im Herbst mit einem Studium beginnen, arbeitete im Verkauf und wollte bis dahin Geld ansparen. Ihr Partner besuchte Deutschkurse und arbeitete in Teilzeit. Die Schwangerschaft und die Entscheidung für ihr Baby veränderten die Lebenssituation des jungen Paars. Über die Bundesstiftung konnte eine finanzielle Hilfe für die Babyausstattung und die Schwangerenkleidung gezahlt werden. Das Baby ist mittlerweile geboren, die junge Familie wird weiter von der Schwangerschaftskonfliktberatung Donum Vitae unterstützt. Der Verein wiederum wird von der Aktion 72 unterstützt.

Fall 47: Frau E. war mit ungültigen Papieren nach Deutschland gekommen. Sie nutzt seit Jahren die Dienste der Street Docs der Ökumenischen Fördergemeinschaft Ludwigshafen. In ihrer Wohnung fehlt es an allem. Es ist auch kaum möglich, einigermaßen hygienische Zustände herzustellen. Eine kleine Spende aus der Aktion 72 wurde dazu genutzt, Reinigungsutensilien sowie Spezialmittel zu erwerben. Außerdem wurden Tisch und Stuhl vom Sperrmüll durch etwas wohnlicheres Mobiliar ersetzt. Überdies organisierte Street Doc eine Gehhilfe und mehrmals Bus-Fahrkarten, damit die hochgebildete, jedoch völlig vereinsamte Dame mitunter zur Stadtbibliothek sowie zur Praxis in der Dessauer Straße fahren konnte.

Fall 48: Julia, Sarah, Tom, Timmy und fünf andere Kinder streiten öfter, sei es mit dem Geschwisterkind oder den Eltern. Die acht Jugendlichen möchten das ändern, wissen aber nicht wie. Mit einer Psychotherapeutin im Verein SeHT (Selbstständigkeitshilfe bei Teilleistungsschwächen) erarbeiten sie, wie Gefühle entstehen, welche Stärken die Kinder besitzen und wie sie ihre Wünsche ausdrücken können. Die Kinder lernen in diesem Seminar Gefühlsregulationsstrategien. Sie erarbeiten, dass eine Familie nur gemeinsam gelingen kann. Die Aktion 72 unterstützt den Verein.

Fall 49: Herr G., 31, arbeitet seit sieben Jahren in den Ludwigshafener Werkstätten. Gemeinsam mit seiner kranken Mutter lebt er in einer Mietwohnung in Ludwigshafen. Wegen seines geringen Einkommens bleibt wenig Geld für Freizeitaktivitäten oder andere Wünsche übrig. Er ist fußballbegeistert, ein großer Fan von Borussia Dortmund und würde beispielsweise gerne mal zu einer Partie nach Dortmund reisen oder sich ein BVB-Trikot kaufen. Dafür braucht er Unterstützung aus der Aktion 72.

Fall 50: Der Selbsthilfeverein Blaues Kreuz ist stolz auf die ehrenamtlich geführte Motivationsgruppe und die Offene Gruppe. Sie sind trotz der Corona-Krise wieder seit Juni aktiv – unter Beachtung der Hygieneregeln und unter verbindlicher Anmeldung per E-Mail oder Telefon. Die Aktion 72 hilft, das Angebot zu erhalten.

Fall 51: Eine ehrenamtliche Familienbegleiterin des Deutschen Kinderschutzbunds unterstützte ihre betreute und in Not geratene Familie mit vier Kindern aus Spenden der Aktion 72 mit dem gemeinsamen Einkauf von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Gebrauchs.

Spendenstand am 29. Dezember: 134,909,29 Euro (inklusive Spenden ohne Namen).

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.