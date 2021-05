Ein 31-Jähriger aus Ludwigshafen ist dringend tatverdächtig, mehrere Betrugsdelikte begangen zu haben. Nach intensiven Ermittlungen sei es gelungen, den Mann zu identifizieren, vermeldeten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Donnerstag. Unter anderem habe der junge Mann ein Mobiltelefon zum Verkauf angeboten, die Ware nach Zahlungseingang jedoch nicht geliefert.

Beweismittel sichergestellt

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Mittwoch seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden. Dem Mann werden 133 Betrugsfälle zur Last gelegt, die Zahl dürfte sich im Laufe der Ermittlungen noch erhöhen. Bislang belaufe sich die Schadenssumme auf weit über 50.000 Euro. Der Beschuldigte wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erlies auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Der 31-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.