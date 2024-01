Die Polizei sucht nach der 13-jährigen Natasza aus Ludwigshafen, die seit Sonntagabend vermisst wird. Die Polizei vermutet, dass sich das Mädchen in Frankfurt am Main aufhalten könnte. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos, deswegen wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit. Die 13-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß und trug zuletzt eine graue Jogginghose sowie eine dunkle Jacke. Ein Foto der Vermissten ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Die Polizei bittet unter Telefon 0621 963-2122 um Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mädchens.