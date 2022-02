Die Polizei fahndet nach der vermissten 13-jährigen Angelika aus Ludwigshafen. Das Mädchen wurde zuletzt am Montagabend gegen 18 Uhr in Frankenthal gesehen und wollte mit dem Bus nach Hause fahren. Doch dort ist sie nicht angekommen. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt, teilt die Polizei weiter mit und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Angelika ist etwa 1,61 Meter groß, schlank und hat schulterlanges dunkles Haar. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze, eine blaue Jeanshose und ein T-Shirt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angelika seit Montag gesehen haben oder etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.