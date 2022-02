[Aktualisiert 10. Februar, 16:00 Uhr] Die seit Montag, 7. Februar, vermisste 13-Jährige konnte mittlerweile wohlbehalten in Ludwigshafen von einer Polizeistreife angetroffen werden.

Die Polizei fahndete nach der vermissten 13-jährigen Schülerin aus Ludwigshafen. Das Mädchen wurde zuletzt am Montagabend gegen 18 Uhr in Frankenthal gesehen und wollte mit dem Bus nach Hause fahren. Doch dort kam sie nicht an.

Die Polizei bat daher die Öffentlichkeit um Mithilfe und suchte mittels einer Personenbeschreibung nach Zeugen, die das Mädchen seit Montag gesehen haben oder etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen können.