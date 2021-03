Ein 13-jähriges Mädchen ist am Samstagabend in der Innenstadt von zwei Männern sexuell belästigt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts auf versuchten schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr zwischen der Jaegerstraße und der Havering-Allee unter der Hochstraße Nord von zwei Männern belästigt. Die beiden Erwachsenen sollen das Mädchen festgehalten und unsittlich berührt haben. Die Männer ließen schließlich von der 13-Jährigen ab und rannten davon. Beide Tatverdächtigen sollen sich in polnischer Sprache unterhalten haben. Einer der Männer ist über 1,80 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt und hager. Auffällig seien die zusammengewachsenen Augenbrauen und seine gebräunte Haut gewesen. Der zweite Verdächtige ist etwas kleiner und hat auffällig korpulente Unterarme. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Männern machen können, die sich am Samstagabend im Bereich zwischen Europaplatz, Rathaus-Center und dem Parkplatz Jaegerstraße aufgehalten haben. Wegen der Bushaltestelle und einem Taxistand am Rathaus-Center hoffen die Ermittler auf Augenzeugen, die in dem Fall weiterhelfen könnten. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2728.