Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren sind am Montag in Edigheim von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen worden. Der 13-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit einem Messer verletzt. Die beiden Jugendlichen waren gegen 15.40 Uhr im Bereich der Mühlaustraße unterwegs, als sie auf die Gruppe stießen. Eine Person aus der Gruppe sprach die beiden an und zückte ein Messer. Es entstand eine Auseinandersetzung zwischen dem Angreifer und dem 13-Jährigen. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Die vierköpfige Gruppe machte sich anschließend aus dem Staub. Der gesuchte Angreifer ist etwa 14 bis 15 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Die anderen Jugendlichen aus der Gruppe sind zwischen 15 und 19 Jahre alt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Messerstecher unter Telefon 0621/963-2222.