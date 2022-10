Das Hantieren von Kindern mit einer Softairwaffe hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst. Mehrere Zeugen meldeten gegen 16.30 Uhr, dass innerhalb einer Gruppe von Jungs im Bereich des Rathausplatzes mit einer Softairwaffe geschossen worden sei. Als die Polizei erschien, flüchtete die Gruppe. Drei 13-Jährige wurden dennoch gefasst. Einer von ihnen hatte eine Softairwaffe bei sich. Diese wurde sichergestellt. Die 13-Jährigen wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben. Softairwaffen sind täuschend echt aussehende Replikate von Schusswaffen.