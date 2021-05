Weil ein 48-Jähriger in der Sternstraße auf Höhe der Nietzschestraße wenden wollte und dabei einem von rechts kommenden Auto die Vorfahrt nahm, ist es am Donnerstag gegen 11.55 Uhr in Friesenheim zu einem Unfall gekommen. Laut Mitteilung der Polizei wurde dabei eine 13-jährige Beifahrerin verletzt, die im vorfahrtsberechtigten Auto saß. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, die beiden Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.