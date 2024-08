Der Startschuss für die Online-Abstimmung für den Ludwigshafen-Kalender 2025 ist gefallen: Bis zum 1. September können Bürger auf der Facebook-Seite des Stadtmarketings über die 13 schönsten Motive für den kommenden Kalender, zwölf Monatsbilder plus Titel, abstimmen. Das teilt ein Sprecher der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) mit. Insgesamt stehen 44 Bilder zur Auswahl, die in den vergangenen elf Monatskalendern auf Facebook hervorstachen.

Die Wertung erfolgt durch „Gefällt mir“-Angaben und positiv bewertende Kommentare unter den einzelnen Fotos. Alle Stimmen fließen direkt in die Entscheidung ein, welche Motive es in den Kalender schaffen. Jeder Fotograf kann nur mit maximal zwei Motiven im Kalender vertreten sein, um eine vielfältige Auswahl sicherzustellen.

Nach Abschluss der Abstimmung am 1. September beginnt die Produktion der Kalender. Die Auslieferung ist für Mitte Oktober geplant. Die großformatigen Kalender werden auch in diesem Jahr wieder zum Preis von elf Euro in der Tourist-Information am Berliner Platz erhältlich sein.

Im Netz

www.facebook.com/Ludwigshafen.Stadtmarketing