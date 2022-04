In Ludwigshafen gibt es weiterhin zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern. Die Polizei registrierte am Montag 13 Anrufe bei Bürgern im Alter von 66 bis 92 Jahren. Sie wurden von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Die Betrüger täuschten vor, dass ein Sohn oder eine Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und forderten eine Kaution in meist fünfstelliger Höhe. Die Opfer erkannten den Betrug und beendeten die Gespräche. In keinem Fall entstand ein Schaden, wie die Polizei weiter mitteilte. Zudem kam es in zwei Fällen zu Betrugsversuchen über einen Textnachrichten-Dienst. Die Empfänger durchschauten ebenfalls die Masche. Auch hier entstand kein Schaden. mix