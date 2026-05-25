Einem 16-Jährigen droht laut Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am Montag, 25. Mai, kurz vor 4 Uhr kollidierte er mit dem von ihm gesteuerten Wagen in Mutterstadt im Bereich der Danziger Straße mit einem Gartenzaun. Dabei verkeilte sich der Pkw derart, dass der Fahrer diesen nicht selbstständig verlassen konnte und ihm herausgeholfen werden musste. Er blieb aber unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem 16-Jährigen alkohol- und drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,27 Promille. Dem Fahrer wurde durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen. Der Pkw musste abgeschleppt werden.