Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Jubiläum steht an. Viele im Ort wollen helfen. Schließlich gibt es jede Menge zu tun. Umso besser, wenn unter den Ehrenamtlichen einer ist, der Internetseiten gestalten kann. Und der sich auch sonst für nichts zu schade ist. In Maudach haben sie mit Christian Karpp so jemanden. Sein Wissen hilft gerade in der Corona-Krise.

Der Förderverein Maudacher Jubiläen wurde Anfang 2019 gegründet. Alle Augen waren auf das Jahr 2020 gerichtet, wenn der Stadtteil seinen 1250. Geburtstag feiert. Eine ganz wichtige Rolle