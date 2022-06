Edigheim feiert sein 1250-jähriges Jubiläum. Am Samstag, 11. Juni, wird es auf dem TVE-Gelände ein großes Fest geben. Die Organisatoren erwarten zwischen 800 und 1000 Besucher und haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

„Wir wollen ein Jubiläumsfest feiern – von den Leuten für die Leute. Das wird wie eine kleine Kerwe“, sagt Frank Dudek. Der 47-Jährige ist stellvertretender Ortsvorsteher und seit November Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Edigheimer Vereine. Und von denen sind bei dem Fest einige an Bord. Der TVE stellt sein Vereinsgelände zur Verfügung und übernimmt gemeinsam mit dem ASV, DRK, Pfälzerwald-Verein, der SPD und dem Liederkranz den Ausschank und die Bewirtung der Besucher.

Los geht’s am Samstag ab 11 Uhr. Zunächst steht der Sport im Mittelpunkt: Um 11.30 Uhr startet der „Kidsrun“, rund 100 Kinder der Lessinggrundschule sind für die einen Kilometer lange Strecke gemeldet. Kurz darauf findet der Bambinilauf mit rund 100 Kindern aus den vier Edigheimer Kitas statt, die 400 Meter zu bewältigen haben. Für die Erwachsenen gibt es einen Vier-Kilometer-Lauf, der um 12 Uhr beginnt. Bis jetzt haben sich rund 30 Läufer angemeldet, weitere sind willkommen.

Mittags startet Bühnenprogramm

Um 12.50 Uhr startet dann das Bühnenprogramm. Dafür wird der Hartplatz zur Veranstaltungsarena. Die Kindergartengruppen werden singen und tanzen. Die Turner des TVE werden ihr Können zeigen. Auf dem Gelände wird es für Kinder viele Angebote geben. Das Spielmobil „Rolli“ ist vor Ort und der Zirkusworkshop der Freizeitstätte Edigheim zeigt Akrobatik. Um 16.30 Uhr hat der ältestes Verein des Orts seinen großen Auftritt: Der 1845 gegründete Liederkranz singt. Danach soll Alleinunterhalter Robert Köhler für Stimmung sorgen. Gefeiert werden soll bis in die Nacht.

„Wir haben Traumwetter bestellt“, sagt Frank Dudek, der von einem zehnköpfigen Organisationsteam unterstützt wird. Alle hoffen auf gute Rahmenbedingungen. 80 Plakate werben im Stadtteil für das Fest. „Das Feedback ist positiv. Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, das Edigheim schon so alt ist“, sagt Dudek.

Historische Vorträge und Konzert

Die wechselvolle Geschichte des Dorfs beleuchtet Stadtarchivar Klaus Becker am 23. Juni um 18.30 Uhr bei einem Vortrag im Stadtarchiv in der Rottstraße und dann noch einmal bei einem historischen Rundgang durch Edigheim am 23. Juli. Zuvor gibt’s noch einen Festakt und ein großes Konzert des Ensembles „No Names“ am 9. Juli im Oppauer Bürgerhaus. Eine kleine Wanderausstellung zum Jubiläum wird dann noch das ganze Jahr über bei Vereinen und in den Kirchen gezeigt. Denn schließlich wird ein Ort nur einmal 1250 Jahre alt.