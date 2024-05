Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Elke Faulmüller, die erste Frau an der Spitze des Park-Tennisclubs , hat den Verein in jüngere Hände gegeben. Klaus Schäfer ist neuer Vorstandsvorsitzender. Beiden ist in ihrem Engagement wichtig: „Wir wollen kein elitärer Club sein, Tennis sollte Sport für alle sein.“

Auch wenn ein Tennisspieler meist alleine auf dem Spielfeld kämpft – ohne Teamgeist geht es nicht. Teamgeist, der sich beim Park-Tennisclub (PTK) auch in der Satzung niederschlägt.