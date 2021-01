Das auch für Ludwigshafen und die Region zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises vermeldet 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus (Stand 13. Januar): elf aus dem Landkreis (Dudenhofen 5, Römerberg 3, Mutterstadt 2, Harthausen 1), fünf aus Speyer und einen Todesfall aus Frankenthal. Insgesamt gibt es 122 Neuinfektionen: 69 in Ludwigshafen, 29 im Rhein-Pfalz-Kreis, 15 in Frankenthal, neun in Speyer. Aktuell von einem Ausbruchsgeschehen betroffen ist das Vitanas-Senioren-Centrum am Rheinufer Süd in Ludwigshafen.