120.770 Euro Fördergeld aus Bundesmitteln erhält die Stadt Ludwigshafen für den Ausbau von Ganztagsschulen im Grundschulbereich. Das Geld soll an die Goetheschule im Stadtteil Nord (82.190 Euro) sowie an die Ernst-Reuter-Schule in der Gartenstadt (38.580 Euro) gehen, wie die Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordneten Anke Simon und Heike Scharfenberger mitteilen. In ganz Rheinland-Pfalz gibt es 647 Ganztagsschulen in Angebotsform, davon 347 Grundschulen. Hinzu kommen laut Scharfenberger und Simon 107 verpflichtende Ganztagsschulen, darunter acht im Grundschulbereich sowie 492 Grundschulen mit offenem Ganztagsschulangebot als Betreuende Grundschule.