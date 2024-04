Mannheim erhält in diesem Jahr insgesamt 10,6 Millionen Euro aus der Städtebauförderung 2024, wie die grüne Landtagsabgeordnete Susanne Aschhoff (53) unter Berufung auf das zuständige Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen mitteilt. „Wir gehen die Modernisierung des Habicht- und Reiherplatzes, die Sanierung und Umnutzung der U-Halle sowie zur Herstellung der Parkschale Käfertal, die Sanierung und Modernisierung von Wohnungen auf der Schönau und den Umbau des öffentlichen Raums im Rahmen der Großkonversionsmaßnahme Benjamin-Franklin-Village tatkräftig an.“ Konkret fließen laut Aschhoff 1,6 Millionen Euro in den Habicht- und Reiherplatz, 2,6 Millionen auf die Schönau, 2,7 Millionen in das Benjamin-Franklin-Village sowie 3,7 Millionen Euro in die Spinelli Baracks.