In Ludwigshafen spitzt sich das Infektionsgeschehen weiter zu. Im Vergleich zum Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz (die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche, bezogen auf 100.000 Einwohner) nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes weiter gestiegen auf 171,8 (165,5). Auch die Anzahl der akut Betroffenen hat noch einmal zugelegt: 1044 Menschen in der Stadt sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert, informiert das zuständige Gesundheitsamt. Am Vortag waren es noch 1011 Covid-19-Fälle. 307 Menschen sind mittlerweile in Ludwigshafen an oder mit dem Virus verstorben. Auch in der Region bleibt die Lage sehr ernst: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt die Inzidenz 102,2 (99,6). Hier sind 594 Menschen akut infiziert und 209 wegen oder mit Corona verstorben. In Speyer liegt die Inzidenz bei 142,4, in Frankenthal deutlich niedriger bei 71,8.

