Gegen Krawallmacher geht die Polizei in Mannheim und Heidelberg weiterhin gezielt an den sommerlichen Wochenenden vor. Während sich die Feierfreudigen in den Mannheimer Brennpunkten Jungbusch, Alter Messplatz und Neckarwiesen laut Polizeimeldung weitgehend ruhig verhielten – bis auf wenige Ruhestörungen durch lautes Musikspielen – fanden sich auf den Heidelberger Neckarwiesen am Samstagabend rund 1000 Leute ein. Erst wurden die Gruppen laut Polizei gezielt angesprochen, dann gegen 20.45 Uhr mit Lautsprecherdurchsagen zum Weggehen bewegt, sodass die Wiese gegen 21 Uhr geräumt war. Mit „Stresserbeleutung“ hat die Polizei versucht, eine Rückkehr der Gruppen zu verhindern. An der Alten Brücke fielen später Gruppen durch Grölen und laute Musik auf, weshalb ein Abspielgerät beschlagnahmt wurde. Gegen 23 Uhr wurden Rauchtöpfe gezündet.

Verschärftes Aufenthaltsverbot

Die Stadt Heidelberg hat per Allgemeinverfügung zwischen der Ernst-Walz-Brücke bis 500 Meter östlich der Theodor-Heuss-Brücke ein nächtliches Aufenthaltsverbot ab 21 Uhr verhängt, bei dem jegliches Niederlassen untersagt ist. Die Regelung gilt ab 8. Juli bis 2. August und wird mit einem Alkoholverkaufs- und konsumverbot kombiniert. Damit soll verhindert werden, dass sich wie an Pfingsten geschehen alkoholisierte und aggressive Gruppen zusammenfinden und in der Altstadt randalieren.