Große Freude in der Geburtshilflichen Klinik des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses in der Gartenstadt: Am Donnerstagnachmittag fand die 1000. Geburt in diesem Jahr statt. Mutter und Baby – ein kleines Mädchen – sind wohlauf.

Ellana Fee wog bei ihrer Geburt 3380 Gramm und ist 56 Zentimeter groß. Sie ist das 1027. in diesem Jahr im St. Marien geborene Baby, da in diesem Jahr bereits 25 Zwillingspaare und einmal