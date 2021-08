Die 1000. Geburt in diesem Jahr hat das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus vermeldet: Am Sonntagmorgen ist in der Gartenstadt ein kleines Mädchen auf die Welt gekommen. Mutter und Baby seien wohl auf, heißt es. Sie haben das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Es ist das 1021. in diesem Jahr im St. Marienkrankenhaus geborene Baby, da bereits 21 Zwillingspaare auf die Welt kamen. Insgesamt seien am Sonntag, 1. August, im Marienkrankenhaus sieben Kinder geboren worden, davon sechs Mädchen. Im vergangenen Jahr sei die 1000. Geburt am 19. August gewesen. Im Perinatalzentrum des Marienkrankenhauses finden pro Jahr rund 1700 Geburten statt. Weil das Team besonders für die Geburt von Zwillingen und Drillingen qualifiziert sind, sind es aber insgesamt weit mehr Kinder als diese Zahl vermuten lässt.