Rund 800 Menschen haben nach Gewerkschaftsangaben am Mittwoch in Ludwigshafen für bessere Arbeitsbedingungen in Erziehungsberufen demonstriert. Ein Zug durch die Innenstadt und eine Kundgebung auf dem Europaplatz begleiteten den mittlerweile vierten Streiktag in der aktuellen Tarifauseinandersetzung, an dem sich laut Verdi in der ganzen Pfalz rund 1000 Erzieherinnen und Erzieher beteiligten. Die Demonstranten aus der Vorder-, Süd- und Westpfalz forderten mehr Personal in Kitas und in der offenen Jugendarbeit sowie eine bessere Bezahlung. Mit dem Streik will Verdi Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde am 16./17. Mai ausüben. Verdi-Landesbezirksleiter Michael Blug sagte: „Wenn 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr da sind, dann muss es auch Geld für die soziale Erziehung geben.“ Er kündigte weitere Aktionen an, falls sich die Arbeitgeber nicht bewegen würden. „Wir machen das auch für die Kinder“, sagte eine Kita-Leiterin aus Pirmasens, denn nur mit mehr Personal sei eine gute frühkindliche Bildung möglich.