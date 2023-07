Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei hochsommerlichen Temperaturen stöberten am Samstag Besucher auf dem zweiten Hofflohmarkt in Maudach nach Schnäppchen. Zwischen 11 und 17 Uhr konnten sie in rund 100 Höfen nach Besonderem Ausschau halten oder überflüssig Gewordenes zu verkaufen. Die Flohmarktbesucher genossen ihren dezentralen Einkaufsbummel bei leckerem Essen, kalten Erfrischungen und ein wenig Live-Musik.

„Ich klappere die Stände mit meinem Fahrrad ab und frage nach, ob Käufer wie Verkäufer zufrieden sind und wie das Geschäft gerade läuft“, schildert Günter