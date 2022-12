Die Kolpingjugend Pfingstweide verkauft Weihnachtsbäume. Am Samstag, 10. Dezember, geht es um 12 Uhr auf dem Kirchplatz von St. Albert, Madrider Weg 15, los. 100 Nordmanntannen suchen ein Zuhause. Um den Baumverkauf gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt. Der Gewinn geht zur Hälfte an ein Solarbrunnenprojekt in Nigeria, das durch Pater Chris von der Pfarrei Heilige Edith Stein begleitet wird. Die andere Hälfte kommt der Kolpingjugend für ihre Arbeit zugute. Die Bäume kommen laut Ankündigung von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Sauerland.