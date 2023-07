Unbekannte haben laut Polizei zwischen Montagabend und Dienstagmorgen etwa 100 Meter Starkstromkabel aus einem Rohbau in der Heinrich-Wittkamp-Straße (Neckarstadt-Ost) gestohlen. Die Täter trennten die Kabel ab und transportierten sie auf unbekannte Weise ab. Es entstand ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 33010.