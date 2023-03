Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Abschiebung der jesidischen Familie T. nach Armenien hat hohe Wellen geschlagen. Rund 100 Menschen, so Schätzungen der Polizei, demonstrierten am Freitagnachmittag vor dem Lichttor am Rathaus gegen die am 30. März vollzogene Abschiebung, in deren Verlauf der 16-jährige Sohn Thar floh.

Die Versammlung sei friedlich und störungsfrei verlaufen, teilte die Polizei mit. Die Initiatoren der Demo, Dolly El-Ghandour und Sebastian Hochwarth, kritisierten das Vorgehen der Behörden