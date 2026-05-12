Als brutal beschreibt Organisator Erik Wiemann den 100-Kilometer-Gedenkmarsch von Waldsee bis hinter die französische Grenze. Doch nicht nur die Strecke ist zu überwinden.

Hast du das Zeug dazu? Mit dieser Frage wirbt Erik Wieman von der IG Heimatforschung für einen 100-Kilometer-Fußmarsch von Waldsee bis hinter die französische Grenze. 100 Kilometer in 24 Stunden zurückzulegen sei brutal, sagt Wieman. Es verlange Teilnehmern alles ab. 2025, als Wieman den Marsch zum ersten Mal organisierte, haben nur 24 der 69 Teilnehmer das Ziel erreicht. Eine davon war die Waldseer Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU), die nach rund 18 Stunden als zweite ins Ziel kam. Eine unglaubliche Erfahrung, auch wenn die Blessuren an den Füßen noch lange geschmerzt hätten, erklärte sie im vergangenen Jahr. Dieses Jahr ist sie wieder dabei, genauso wie die meisten anderen Teilnehmer von 2025. Auch Soldaten aus Deutschland, Kanada, den USA und Portugal haben sich angemeldet. „Sogar eine kanadische Pfarrerin aus Ramstein ist dabei“, sagt Wieman.

Warum sich jemand so etwas antut, kann Wieman nicht beschreiben, das müsse man erleben. Anlass für den ersten Gedenkmarsch war die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Wieman wollte ein Zeichen der Völkerverständigung setzen. Mit seinen Kollegen der IG Heimatforschung hat er in den vergangenen Jahren Absturzstellen alliierter Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg geortet, untersucht und den ums Leben gekommenen Soldaten Gedenksteine setzen lassen. Mit dem 100-Kilometer-Marsch könnten die Teilnehmer ansatzweise nachfühlen, was es für die überlebenden Piloten abgeschossener Flugzeuge bedeutet haben müsse, sich bis zu den amerikanischen Linien an der französischen Grenze durchzuschlagen.

Herausforderungen und Schikanen dabei

Die ständige Angst, entdeckt zu werden, müssen die Läufer heute aber nicht mehr haben. Trotzdem hat Wieman auf der Strecke schon ein paar Herausforderungen und wohl auch die ein oder andere Schikane eingebaut. Was genau, verrät er nicht, nur so viel: „Das wird cool. Dann vergessen sie mal die Füße und die eigenen Schmerzen, damit sie nicht in Selbstmitleid versinken.“ Auf der kompletten Strecke ist für echte Notfälle vorgesorgt. Über eine Whatsapp-Gruppe halten die Läufer und das Organisationsteam Kontakt. „Aber das ist kein Rundum-Sorglos-Paket“, sagt Wieman. Eine Survival-Ration (Notverpflegung), ein Erste-Hilfe-Set und ein Strohhalm mit Wasserfilter, mit dem man Wasser aus Flüssen trinken kann, muss jeder dabei haben. Außerdem werden mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung Waldsee Dixi-Toiletten aufgestellt. Beim Rücktransport hilft der Bürgerbus Waldsee.

Los geht es am Freitag, 5. Juni, um 18 Uhr auf der Wiese beim Fliegerdenkmal hinter dem Stennerbriggel. Die Streckenführung bis zum Ziel in Hatten ist dieses Jahr eine andere. Das Programm mit Ansprachen, Friedenstauben und Fallschirmspringern beginnt um 16 Uhr. Die Teilnehmerzahl für den 100 Kilometer-Marsch ist auf 100 Personen begrenzt. Wer nur einen Teil des Weges mitlaufen möchte, ist eingeladen, die letzten 17 Kilometer mitzulaufen. Dort gibt es keine Begrenzung.

Infos

Erik Wieman, E-Mail kontakt@ig-heimatforschung.de, Telefon 0173 8241746.