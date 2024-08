Seit 100 Jahren lädt es zum Innehalten und Verweilen ein: das Bildstöckl im Maudacher Bruch am Ende der Riedstraße. Am 11. September lädt die katholische Pfarrei Hl. Katharina von Siena um 17 Uhr zu einer Andacht am Bildstöckl ein.

Wie der Name „Neues Bildstöckl“ schon sagt, gab es schon vor 1924 an dieser Stelle religiöse Kleindenkmale, teilt eine Sprecherin der katholischen Kirche mit. Die Stelle, an der sich heute das Bildstöckl befindet, war früher eine Wiese. Hier stand ein altes Holzkreuz auf einfachem Mauerwerk. „Zu diesem Holzkreuz gingen die Flurprozessionen, besonders in den vierziger und fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts, die allgemein Jahre der Armut und Teuerung, des Misswuchses und der Not waren. Die Folge davon war, dass damals viele die Heimat verließen“, ist in der Gemeindechronik der Maudacher Kirche St. Michael zu lesen. Im Jahre 1875 wurde das alte Holzkreuz dann durch ein „Bildstöckl unserer lieben Frau“ aus Stein ersetzt. „Es war in etwas barocker Form gearbeitet“, berichtet die Gemeindechronik.

Familie Valentin Schuler stiftete 1924 das „Neue Bildstöckl“. Das alte wurde nicht zerschlagen, sondern steht noch immer im Kirchgarten an der Außenwand des Chores der St. Michaels-Kirche. Es trägt die Inschrift: „Auf Gott und nicht auf meinen Rath, will ich mein Glück stets bauen! 1875“.

Mehrfach beschädigt

Das Bildstöckl wurde in den vergangenen 100 Jahren mehrfach beschädigt. So wurde in der Nachkriegszeit das kupferne Marienbild gestohlen und durch ein Bild aus Majolika-Keramik ersetzt. 1950 wurde die Stätte neu gestaltet und von Hecken und Gestrüpp befreit. „Die Männer, die sich hierbei betätigten, wollen nicht gelobt sein; sie haben aus gläubiger Überzeugung der Mutter unseres Herrn einen würdigen Platz inmitten des Feldes hergerichtet. Jungbauern hatten in hochherziger Weise die notwendigen Fuhrdienste übernommen und das Stadtgartenamt stellte Zierbäume und Sträucher zur Verfügung“, so die Chronik.

Die letzte Restaurierung der Wegmarke fand 1990 durch Gemeindemitglieder statt. Da das Keramik-Bild zerschlagen wurde, wurde ein Abdruck aus Bronze gegossen. Die Anlage wurde damals um eine Parkbank erweitert und im Marien-Monat Mai eingeweiht. Das Bildstöckl erinnert auch an die große Überschwemmung der Rheinniederungen am 30. Dezember 1882 – auf der Rückseite zeigt eine Markierung die damalige Wasserhöhe an.

Termin

Am Mittwoch, 11. September, lädt die Gemeinde St. Michael um 17 Uhr zu einer Andacht am Bildstöckl ein, um den 100. Geburtstag zu feiern. Für Sitzgelegenheiten ist gesorgt. Ein Fahrdienst wird angeboten, um Anmeldung bei Petra Schalk per Telefon unter 0621 531406 wird gebeten. Bei schlechtem Wetter findet die Andacht in der Maudacher St. Michaelskirche statt.