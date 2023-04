Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im September 1921 kam es im Oppauer BASF-Werk zur großen Explosion im Stickstoffwerk. Ein Jahr später, am 1. Oktober 1922 wurde die erste „Werksfürsorgerin“ eingestellt. Sie sollte nicht nur Verunglückte und Hinterbliebene betreuen, sondern auch Beratung in Hygienefragen und zur Linderung der Not in den Unterkünften beitragen.

Vor genau 100 Jahren war das der Beginn einer Sozial- und Lebensberatung, die heute in der BASF-Stiftung aufgegangen ist. „Es war damals eine aufsuchende Arbeit. Die Familien wurden